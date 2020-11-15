На такое фото решится не каждая

Известная украинская певица Татьяна Воржева покорила смелым постельным снимком, показав свою соблазнительную притягательность

Звезда, которую в сети называют «украинской Джоли», поделилась домашним фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Воржева решила показать себя в максимально естественном образе. На фото певица томно раскинулась на кровати, пристально глядя в камеру. На ней соблазнительный шелковый пеньюар с кружевом, бретелька которого соскользнула с плеча певицы, добавляя ее образу кокетливой небрежности.

Можно заметить, что на лице Воржевой отсутствует косметика. Певица совершенно не стесняется демонстрировать свою природную красоту на камеру. Ее волосы также свободно распадаются по подушке без намека на какую-либо укладку.

Отметим, что поклонники красотки никак не смогли прокомментировать фото, ведь в Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Воржева позировала без белья и в одном пиджаке. На нижнем кадре певица его спустила, показывая голое плечо. Образ Татьяна дополнила украшениями на шее и в ушах, а также афрокосичками.

"Идеальные времена для философов. Скажу я вам, друзья. Но и размышлять можно «нарядно»..", - написала девушка.

Напомним, раздетая украинская Джоли разгорячила своими аппетитными изгибами: "Шалила девчонка".

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