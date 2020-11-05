Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, полностью разделась ради эффектного кадра

Красотка продолжает набирать популярность, занимаясь творчеством, сообщает Politeka.net. Также бывшая участница извесного проекта изредка балует своих 15,8 тысяч подписчиков в Инстаграм новыми постами.

Так, звезда опубликовала два сторис "из прошлого". Воржева снялась 10 лет назад для журнала "XXL". На тот момент девушке было всего 22 года.

На обложке Татьяна красовалась в черном боди с кружевом и большим декольте, откуда, можно сказать, выскакивала грудь.

Звезде "Фабрики" сделали макияж с акцентом на пухлые губы, также красиво смотрелись и глаза с темными тенями. Украинская Джоли закинула волосы набок и страстно посмотрела в объектив.

"Нашла тут кое-что... Тот случай, когда 10 лет назад выглядишь старше, чем сейчас", - подписала фото красотка.

На втором снимке девушка и вовсе позировала в ванной обнаженной. Она прикрыла грудь руками и с вызовом смотрела в камеру.

"Шалила девчонка", - написала Татьяна.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Напомним, Татьяна Воржева позировала в черном лифчике и длинных брюках-клеш.

Белье хорошо выделило грудь певицы, а кроме этого, стали лучше видны ее совершенные изгибы. Тонкой талии и плоскому животику может позавидовать сама Анджелина Джоли.

Пользователи сети написали украинской красотке много приятных слов за столь необычное и горячее фото.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".