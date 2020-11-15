Украинская актриса Инна Белоконь, известная многим как «мама Верки Сердючки», похвасталась новым фото своей любимицы

Звезда опубликовала новый домашний снимок на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Белоконь показала одну из своих собак. Милый песик породы шпиц позирует на руках у хозяйки. При этом Инна зачесала ему шерсть таким образом, чтобы она образовывала пышную гриву вокруг ее мордочки. Впрочем, судя по всему, пес совсем не против такой «прически».

«Вам от Тети Моти настроения», - подписала снимок актриса.

В комментариях поклонники звезды умиляются ее любимице.

«Мамина доця», «Пушистое настроение», - пишут люди.

Отметим, что Инна Белоконь живет в Полтаве, где они с супруг занимаются разведением собак разных пород, а также выращиванием яблок в собственных садах.

Актриса редко публикует новые снимки в Инстаграм, однако время от времени все же демонстрирует свою любимицу.

Ранее мы писали, что Белоконь показала свою новую защитную маску. Судя по всему, актриса устала от обычных масок, которые в условиях пандемии стали незаменимым ежедневным аксессуаром, и решила разнообразить свой стиль.

Она похвасталась бежевой маской дизайнерской работы с оригинальным рисунком в виде разнообразных украшений и губ, сложенных «трубочкой».

Напомним, Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни, на столе заметили бутылку.

Как сообщала Politeka, безбашенная мама Верки Сердючки без лишних прикрас показала, как выглядит в жизни: «Губки магнит».

Также Politeka писала, что шальная мама Верки Сердючки захомутала пожилого красавца, кадры утех: «Помогает раскрываться…».