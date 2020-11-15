Популярна російська актриса Христина Асмус показала себе в образі пекучої брюнетки в коротких шортиках

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла про улюблений образ в шоу "Золото Геленджика", заради якого їй довелося кардинально змінити свою зовнішність. Про це пише Politeka.net.

Так, на фото натуральна блондинка Асмус постає з незвичною для неї зачіскою: чорним волоссям, підстриженим під каре. Актриса позує в чорно-білій "формі" у вигляді стильної блузки з суцільного мережива і коротких шортиків з підтяжками. Доповнюють образ капелюшок з сіточкою на голові актриси і милі білі гольфи. Найяскравішим акцентом стала червона помада Асмус.

На одному з фото актриса позує під руку з відомим російським шоуменом Тимуром Родрігезом.

"Це один з моїх улюблених образів в шоу "Золото Геленджика"!! І майже кожен на майданчику говорив як мені личить бути брюнеткою. А ви що думаєте?))) Сьогодні була просто вогняна серія!!",- підписала кадри Асмус.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Натуральний колір волосся у тебе шикарний", "яка принадність", "ви елегантні", "дуже незвично, але цікаво", "згодна, брюнетка - яскравіше і ефектніше", "вам личить бути собою...", "Нереальна красуня брю дуже навіть", "міняй образ) Реально класно брюнеткою", "ви мені з першого погляду MARUV нагадали", "якась не природна! Лялька", - пишуть люди.

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