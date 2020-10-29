Младшая сестра покойной Жанны Фриске, 34-летняя Наталья впечатлила худобой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное в лифте. Наталья позировала в коротеньких шортиках, черных колготках и водолазке. Выглядела красотка впечатляюще, ее глаза светились от счастья.

«Все мы разные... Ктo-то ценит наше молчание... Кто-то наше слово... А кто-то любит нас просто за то, что мы есть в их жизни», - подписала снимок Фриске.

Ее пост за несколько дней оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях стали обсуждать фигуру Натальи, оставляя ей массу комплиментов.

"Тут как Тринити из матрицы", "Похудели?", «Выглядите супер!», «мне показалось, что Наташа всхуднула», «Наташенька, похудела что-то очень. Срочно к Поповичу на шашлыки и пироги. У него соседи хорошие, откормят», «Ты ж моя рыбка худая», «Я люблю тебя за то, что ты просто есть. Че такая худая», «Наташа самый чудесный человечек которого я знаю, береги себя солнышко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Фриске поделилась снимком, на котором позировала в соблазнительном черном бикини. Девушка выбрала жаркую позу, чтобы впечатлить своих поклонников. Она изогнулась и задрала голову, демонстрируя аппетитные формы.

Напомним, что Шепелев выдал всю правду о романе с Фриске: "Я вообще не понимал, во что вмешиваюсь...".

Как сообщала Politeka, сестра Жанны Фриске разлеглась на шезлонге, сверкнув сладкими местами в мини-бикини: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что Шепелев издевался над больной Фриске, всплыли скандальные детали: "Ты страшная...".