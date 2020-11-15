"Важно, что есть близкие люди, которые согревают"

Младшая сестра покойной российской певицы Жанны Фриске, Наталья Фриске решила забыть о холодах и непогоде и поделилась жарким фото с отдыха на Шри-Ланке

34-летняя красотка поделилась новым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Наталья наслаждается теплом и морем на далекой Шри-Ланке. Девушка позирует на фоне природы в черном купальнике-бикини и стильных зеркальных очках. Фриске счастливо улыбается и явно выглядит довольной жизнью.

«И нет никакой разницы лето сейчас или осень... Важно, что есть близкие люди, которые согревают... Словами... Поступками... Улыбками...», - подписала она фото.

Подписчики красотки активно комментируют ее пост.

«Шикарная!», «Нет никакой разницы, если ты на Шри», «Красотка», «Славная милаха-улыбашка», «Королева», «Конечно нет, когда такая красота на фото!», «Как же вы правы Наташ!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Наталья озадачила своей худобой на фото.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное в лифте. Наталья позировала в коротеньких шортиках, черных колготках и водолазке. Выглядела красотка впечатляюще, ее глаза светились от счастья.

«Все мы разные... Ктo-то ценит наше молчание... Кто-то наше слово... А кто-то любит нас просто за то, что мы есть в их жизни», - подписала снимок Фриске.

Ее пост за несколько дней оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях стали обсуждать фигуру Натальи, оставляя ей массу комплиментов.

Напомним, кардинально похудевшая сестра покойной Фриске перестала быть похожей на себя: "Как Тринити из "Матрицы".

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