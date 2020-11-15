Дочка знаменитого російського співака Філіпа Кіркорова підкорила яскравим образом в костюмі єдинорога

Миле фото з'явилося на сторінці 8-річної Алли-Вікторії в Instagram, яку, як відомо, веде її батько. Про це пише Politeka.net.

На фото дівчинка сидить за столом в милому кігурумі у вигляді єдинорога з рожевою головою і райдужним тілом. Перед Аллою-Вікторією на столі можна побачити тарілку з млинцями і ягодами. Дівчинка виглядає явно задоволеною собою.

"А що ви думали їдять Єдинороги? По неділях тільки казкові сніданки", - йдеться в підписі до фото.

Шанувальники зіркової сім'ї активно коментують знімок.

"Принадність найкрасивіший єдиноріг в світі. Нехай Бог зберігати і оберігає здоров'я і всього самого найкращого сонечко", "яка принадність сонечко розумниця красуня", "який гарний єдиноріжок і такий смачний сніданок", "Принцеса!", "Лялечка", "посміхайся частіше, дівчинка, ти така принадність!", "Копія тато", "не погано їдять видно, що не бідуєте))) як деякі ваші колеги по цеху", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кіркоров відвідав церемонію «GQ Людина року», і поділився відео з добіркою кадрів звідти в своєму Instagram.

Варто відзначити, що для цього виходу в світ Кіркоров вирішив відмовитися від свого звичного надто епатажного стилю з яскравими фарбами і блиском, проте йому все одно вдалося виглядати досить вражаюче в його традиційному костюмі з краваткою-метеликом.

Нагадаємо, роздратований Галкін публічно зірвався на Філіпі Кіркорові, накипіло.

Як повідомляла Politeka, на зйомках "Сватів" Кіркорова підловили з фавориткою, чиї діти схожі на нього: "Браво, Філіп!".

Також Politeka писала, що Кіркоров обсипав квітами могилу коханої жінки і не стримав емоцій.