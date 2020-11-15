Дочь знаменитого российского певца Филиппа Киркорова покорила ярким образом в костюме единорога

Милое фото появилось на странице 8-летней Аллы-Виктории в Инстаграм, которую, как известно, ведет ее отец. Об этом пишет Politeka.net.

На фото девочка сидит за столом в милом кигуруми в виде единорога с розовой головой и радужным телом. Перед Аллой-Викторией на столе можно увидеть тарелку с блинчиками и ягодами. Девочка выглядит явно довольной собой.

«А что вы думали едят Единороги? По воскресеньям только сказочные завтраки», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звездной семьи активно комментируют снимок.

«Прелесть самьıй красивьıй единорог в мире. Пусть Бог хранить и оберегает здоровье и всего самого наилучшего солньıшко», «Какая прелесть солнышко умница красавица», «Какой красивый единорожик и такой вкусный завтрак», «Принцесса!», «Куколка», «Улыбайся чаще, девочка, ты такая прелесть!», «Копия папа», «Не плохо едят видно, что не бедствуете))) как некоторые ваши коллеги по цеху», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Киркоров посетил церемонию «GQ Человек года», и поделился видео с подборкой кадров оттуда в своем Инстаграм.

Стоит отметить, что для этого выхода в свет Киркоров решил отказаться от своего привычного чересчур эпатажного стиля с яркими красками и блеском, однако ему все равно удалось выглядеть весьма впечатляюще в его традиционном костюме с галстуком-бабочкой.

Напомним, раздраженный Галкин публично сорвался на Филиппе Киркорове, накипело.

Как сообщала Politeka, на съемках "Сватов" Киркорова подловили с фавориткой, чьи дети похожи на него: "Браво, Филипп!".

Также Politeka писала, что Киркоров осыпал цветами могилу любимой женщины и не сдержал эмоций.