Скандальна балерина Анастасія Волочкова розбурхала відвертим вбранням

Як повідомляє Politeka.net, російська артистка часто епатує на публіку, щоб підігрівати інтерес до своєї персони. На цей раз вона виклала в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в незвичайній сукні з бездонним декольте.

Анастасія Волочкова розвалилася на підлозі, покритому чорною газовою тканиною. Точно так само виглядає її балетна пачка, яка тримається на контрастних шкіряних підтяжках, вони ж злегка здавили живіт. Верхню частину вбрання становить лискучий топ, який сильно обтягнув бюст зірки. Образ довершила дивна зачіска з проділом і стирчать космами, а також великий перстень на пальці - його Анастасія демонстративно виставила на камеру, спершись рукою об коліно.

Варто відзначити, що в такому вигляді танцівниця виглядає значно молодше. Завдяки старанням фотографа і професійному гриму вона візуально скинула років десять.

Раніше Анастасія Волочкова виклала фото ескстремального вправи з чоловіком. Балерина в тісному боді і пуантах перекинулася на спині свого партнера, застигнувши в небезпечній позі вниз головою. У такій позі вона показала не тільки свою розтяжку, але ще і жирне волосся, за які її тут же розкритикували користувачі соціальної мережі.

Нагадаємо, що очманіла Волочкова полізла цілуватися до жінки, налякавши червоним обличчям: "тітці хочеться любові і ласки…»

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня