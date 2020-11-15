Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма

Про це пише Daily Mail.

Раніше в ЗМІ ходили чутки про те, що нібито Кейт з дитинства мріяла стати дружиною принца Вільяма.

принц Вільям, кейт Міддлтон, скрін

Але подруга герцогині Кембриджської спростувала ці чутки і підкреслила, що Кейт ненавиділа цю теорію, яку озвучувало суспільство.

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"Все, що Кетрін коли-небудь хотіла, - це чоловік, сільський будинок, купа дітей і собака», - заявила подруга Кейт Міддлтон в коментарі журналістами.

Герцогиня з дитинства була копією батька і завжди хотіла піклуватися про всіх, а її сестра Піппа розраховувала, що стане успішним юристом.

"Стати членом Королівської сім'ї, яка опинилася в центрі уваги, - це останнє, чого вона хотіла б. Але вона закохалася в Вільяма, який випадково виявився спадкоємцем престолу. Вона вийшла заміж за Вільяма, незважаючи на його становище, а не через нього»,-продовжила подруга герцогині по коледжу.

Ця заява фактично спростовує домисли письменника Роберта Лейслі про те, що Кейт Міддлтон нібито вийшла заміж за принца Вільяма "за розрахунком".

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Раніше ми розповідали, що був розкритий важкий діагноз принца Вільяма.

За інформацією журналістів, навіть принц Вільям ще на початку пандемії перехворів уханьським вірусом. Однак старший син принцеси Діани і Букінгемський палац тримали в таємниці цю новину, щоб не шокувати британський народ.

ЗМІ запевняють, що були такі моменти, коли чоловікові герцогині було важко дихати, через що були налякані члени королівської сім'ї. І не виключено, що Кейт Міддлтон могла стати вдовою.

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