Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма

Про це пише Daily Mail.

Раніше в ЗМІ ходили чутки про те, що нібито Кейт з дитинства мріяла стати дружиною принца Вільяма.

Але подруга герцогині Кембриджської спростувала ці чутки і підкреслила, що Кейт ненавиділа цю теорію, яку озвучувало суспільство.

"Все, що Кетрін коли-небудь хотіла, - це чоловік, сільський будинок, купа дітей і собака», - заявила подруга Кейт Міддлтон в коментарі журналістами.

Герцогиня з дитинства була копією батька і завжди хотіла піклуватися про всіх, а її сестра Піппа розраховувала, що стане успішним юристом.

"Стати членом Королівської сім'ї, яка опинилася в центрі уваги, - це останнє, чого вона хотіла б. Але вона закохалася в Вільяма, який випадково виявився спадкоємцем престолу. Вона вийшла заміж за Вільяма, незважаючи на його становище, а не через нього»,-продовжила подруга герцогині по коледжу.

Ця заява фактично спростовує домисли письменника Роберта Лейслі про те, що Кейт Міддлтон нібито вийшла заміж за принца Вільяма "за розрахунком".

Раніше ми розповідали, що був розкритий важкий діагноз принца Вільяма.

За інформацією журналістів, навіть принц Вільям ще на початку пандемії перехворів уханьським вірусом. Однак старший син принцеси Діани і Букінгемський палац тримали в таємниці цю новину, щоб не шокувати британський народ.

ЗМІ запевняють, що були такі моменти, коли чоловікові герцогині було важко дихати, через що були налякані члени королівської сім'ї. І не виключено, що Кейт Міддлтон могла стати вдовою.

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