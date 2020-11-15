Стало известно, почему Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма

Об этом пишет Daily Mail.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что якобы Кейт с детства мечтала стать женой принца Уильяма.

Но подруга герцогини Кембриджской опровергла эти слухи и подчеркнула, что Кейт ненавидела эту теорию, которую озвучивало общество.

«Все, что Кэтрин когда-либо хотела, — это муж, деревенский дом, куча детей и собака», - заявила подруга Кейт Миддлтон в комментарии журналистами.

Герцогиня с детства была копией отца и всегда хотела заботиться обо всех, а ее сестра Пиппа рассчитывала, что станет успешным юристом.

«Стать членом королевской семьи, оказавшейся в центре внимания, — это последнее, чего она хотела бы. Но она влюбилась в Уильяма, который случайно оказался наследником престола. Она вышла замуж за Уильяма, несмотря на его положение, а не из-за него», - продолжила подруга герцогини по колледжу.

Это заявление фактически опровергает домыслы писателя Роберта Лейсли о том, что Кейт Миддлтон якобы вышла замуж за принца Уильяма "по расчету".

Ранее мы рассказывали, что был раскрыт тяжелый диагноз принца Уильяма.

По информации журналистов, даже принц Уильям еще в начале пандемии переболел уханьским вирусом. Однако старший сын принцессы Дианы и Букингемский дворец держали в тайне эту новость, чтобы не шокировать британский народ.

СМИ уверяют, что были такие моменты, когда мужу герцогини было тяжело дышать, из-за чего были напуганы члены королевской семьи. И не исключено, что Кейт Миддлтон могла стать вдовой.

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