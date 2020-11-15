Блогер и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева огорошила фанатов перевоплощением

Архивный кадр появился в личном микроблоге звезды.

Так, популярная телеведущая предстала перед фанатами в распахнутом пиджаке, под котором красовался "сдувшийся" бюст звезды.

Этим снимком Настя Ивлеева попыталась сделать отсылку к "нулевым", когда молодежь одевалась в джинсы с низкой посадкой, а из-под них торчали "треугольнички" от нижнего белья.

"Что вам больше всего помнится из ранних двухтысячных?! я вот припоминаю школьные времена, когда все старшеклассницы ходили в джинсах на супер низкой посадке и обязательно должны были торчать стринги, когда сидишь этот треугольничек из трусишек ахахах со стразами, да с кружевами.... ох безусловно, мы дичайшие всей этой истории подражали как могли!", - подписала Настя Ивлеева очередную публикацию в своем микроблоге.

Пользователи своеобразно отреагировали на новый пост. Кто-то похвалил телеведущую за смелость, а были и такие комментаторы, которые отметили схожесть блогера с популярной певицей Кристиной Агилерой.

"Агилера К.нервно курит в стороне! Настя вы красотка и ох**нная ведущая!", "Настюха, это просто бомба", "Я жду с нетерпением низких джинс... и стринги натянуть на уши", "Образ похож на Кристину Агилеру)", "А сейчас говорим,что молодежь совсем отбитая стала. Сами-то чем лучше были?Лифчик под прозрачную сетку,юбка,которой почти не видно и шпилька 10 см", "Божечки, кайф", "Как будто сестра Бузовой", "Кристину Агелеру напомнило", - написали они в комментариях.

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