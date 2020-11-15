Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами з нового випуску проекту



Як передає Politeka.net, нові фото знамень кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.



У минулому випуску кулінарного шоу учасникам запропонували створити свої ресторани. А одним з тих, хто оцінював результати кухарів, був ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник

"Який з двох ресторанів полонив Ваше серце? Згодні з нашим рішенням? А що думаєте про битву чорних? Богдан побудував свій ресторан і, на жаль покинув проект. Виконав він свою архітекторську місію?,- поцікавився Ектор у підписі до знімка.



У коментарях до посту знаменитого кухаря не тільки віддавали переваги тій, чи іншій команді, а й поцікавилися чи не планує завидний холостя брати участь в шоу з аналогічною назвою.

"Шкода його, але все справедливо", "Ектор, може пора, щоб вас Решетник в" Холостяка " забрав?) ", "Всі молодці", - писали під постом кухаря.

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