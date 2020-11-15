Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился кадрами с нового выпуска проекта



Как передает Politeka.net, новые фото знамений повар опубликовал на своей страничке в Instagram.



В прошлом выпуске кулинарного шоу участникам предложили создать свои рестораны. А одним из тех, кто оценивал результаты поваров, был ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник

"Какой из двух ресторанов пленил Ваше сердце? Согласны с нашим решением? А что думаете о битве черных? Богдан построил свой ресторан и, к сожалению покинул проект. Выполнил он свою архитекторскую миссию?, - поинтересовался Эктор в подписи к снимку.



В комментариях к посту знаменитого повара не только отдавали предпочтения той, или иной команде, но и поинтересовались не планирует ли завидный холостя прининять участие в шоу с аналогичны названием.

"Жалко его, но все справедливо", "Эктор, может пора, чтобы вас Решетник в "Холостяка" забрал?)", "Всё молодцы", - писали под постом повара.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво удивил рецептом нежнейшего десерта с ежевикой: "Фокус В...".

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво раскрыл рецепты вкусных закусок:"Наслаждайтесь".