Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился кадрами с нового выпуска проекта
Как передает Politeka.net, новые фото знамений повар опубликовал на своей страничке в Instagram.
В прошлом выпуске кулинарного шоу участникам предложили создать свои рестораны. А одним из тех, кто оценивал результаты поваров, был ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник
"Какой из двух ресторанов пленил Ваше сердце? Согласны с нашим решением? А что думаете о битве черных? Богдан построил свой ресторан и, к сожалению покинул проект. Выполнил он свою архитекторскую миссию?, - поинтересовался Эктор в подписи к снимку.
В комментариях к посту знаменитого повара не только отдавали предпочтения той, или иной команде, но и поинтересовались не планирует ли завидный холостя прининять участие в шоу с аналогичны названием.
"Жалко его, но все справедливо", "Эктор, может пора, чтобы вас Решетник в "Холостяка" забрал?)", "Всё молодцы", - писали под постом повара.
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