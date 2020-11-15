25-річна модель Шерон Фонсека, яка народила від "танцюючого мільйонера", похвалилася фігурою після пологів

Свіже фото наречена 53-річного Джанлуки Ваки опублікувала у своєму Instagram.

Як відомо, два тижні тому молода модель народила дівчинку, і вже починає повертатися до колишньої форми до пологів.

Так, Шерон Фонсека опублікувала в мікроблозі знімок, на якому показала, як виглядає її фігура після кесаревого розтину.

25-річна модель зізналася, під час вагітності примудрилася набрати зайвими 10 кілограмів.

"Я поступово повертаюся у форму, але все одно поки не виглядаю так, як раніше. Моє тіло змінилося: мені наклали шви після кесаревого розтину, я не відчуваю половини свого живота, у мене з'явилося кілька розтяжок на грудях. Процес відновлення довгий, але зараз я люблю своє тіло навіть більше, ніж раніше", – написала Фонсека в особистому мікроблозі.

Фанати прийшли в захват від відмінної форми моделі, яка тільки два тижні тому народила дівчинку.

"Виглядаєш приголомшливо. Жіноче тіло неймовірне", "ти красива", " ви як і раніше виглядаєте приголомшливо !!! Спасибі, що поділилися цим з нами" ," ви красиві😍 😍 і вітаю, ви цілком в хорошій формі", " тобі заздрить вся Італія. Ти все ще прекрасна", " Красиво всередині і зовні ... Хай благословить Бог вашу сім'ю", "Моя красива і ніжна дівчинка", " у мене 7 місяців вагітності. Я сподіваюся, що зможу відновитися так само добре, як ти", - завалили вони модель захопленими коментарями.

Нагадаємо, що 53-річний бізнесмен з Італії Джанлука Ваккі здобув популярність після того, як в соціальних мережах почав публікувати танцювальні відеоролики, зняті на різноманітних локаціях.

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