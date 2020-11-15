25-летняя модель Шэрон Фонсека, родившая от "танцующего миллионера", похвасталась фигурой после родов

Свежее фото невеста 53-летнего Джанлуки Ваки опубликовала в своем Instagram.

Как известно, две недели назад молодая модель родила девочку, и уже начинает возвращаться к прежней форме до родов.

Так, Шэрон Фонсека опубликовала в микроблоге снимок, на котором показала, как выглядит ее фигура после кесарево сечения.

25-летняя модель призналась, во время беременности умудрилась набрать лишними 10 килограммов.

"Я постепенно возвращаюсь в форму, но все равно пока не выгляжу так, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди. Процесс восстановления длинный, но сейчас я люблю свое тело даже больше, чем раньше", – написала Фонсека в личном микроблоге.

Фанаты пришли в восторг от отличной формы модели, которая только две недели назад родила девочку.

"Выглядишь потрясающе. Женское тело невероятное", "Ты красивая", "Вы по-прежнему выглядите потрясающе !!! Спасибо, что поделились этим с нами", "Вы красивы😍😍 и поздравляю, вы вполне в хорошей форме", "Тебе завидует вся Италия. Ты все еще прекрасна", "Красиво внутри и снаружи ... Да благословит Бог вашу семью", "Моя красивая и нежная девочка", "У меня 7 месяцев беременности. Я надеюсь, что смогу восстановиться так же хорошо, как ты", - завалили они модель восторженными комментариями.

Напомним, что 53-летний бизнесмен из Италии Джанлука Вакки обрел популярность после того, как в социальных сетях начал публиковать танцевальные видеоролики, снятые на разнообразных локациях.

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