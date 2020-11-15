Легенда російської сцени Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін показали, як відзначають свою річницю

15 листопада 71-річна співачка і 44-річний шоумен відзначають важливу дату для своїх стосунків: вони разом ось уже 19 років. З цієї нагоди Галкін поділився зворушливим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, артист опублікував нове спільне фото зі своєю коханою. На знімку вони позують в інтер'єрах свого розкішного замку і при цьому виглядають тепло і дуже по-домашньому. Пугачова стоїть, дивлячись кудись убік і посміхається, а Галкін зворушливо принімає її за плечі і дивиться на неї.

Шоумен позує в жовтій куртці і сорочці, а його дружина – в блузці і теплому светрі.

"19 років разом", - підписав фото Галкін.

Шанувальники пари активно коментують його пост.

"Молодці!!! Дай Бог вам здоров'я, щастя ще на довгі роки", "час швидкоплинний", "так багато", "як швидко час летить", "Аллу Борисівну не любити не можливо", "вітаю ви шикарна сім'я такі красиві і молоді, Алла Борисівна взагалі богиня, так виглядати, просто супер, як вона так у формі себе тримає?", "Вітаємо!!! Ви даєте один одному світло і молодість! Будьте щасливі дорогі!", "Хто б міг подумати свого часу", "щовечора берешся за старе, ех", "Аллочка перещеголяла молодого чоловіка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці.

Як повідомляла Politeka, Пугачова показала себе справжню без гриму і перуки, вік бере своє.

Також Politeka писала, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.