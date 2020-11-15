Шоумен Гарик Харламов поделился фото из закулисья сериала "Гусар"



Как передает Politeka.net, новые кадры артист опубликовал на своей страничке в Instagram.



Премьера сериала состоялась 5 октября 2020 года, спустя несколько месяцев после развода Кристины Асмус и Гарика Харламова.





В комедийном сериале снялись такие актеры, как: Денис Карибидис, Катерина Ковальчук и соответственно сам Харламов.

"Набор фотокарточек за кадром сериала «Гусар»", - говорится в подписи к кадрам.









Поклонники остались довольными работой комика, а некоторые даже потребовали продолжения.

"Гарик , дай Бог тебе здоровья ! Радуй нас своей жизнью и юмором", "Карибидис - Наполеон это отпад! Я так смеялся, когда увидел его в этой роли", "Катерина то получше Асмус будет)", "Демис на Зеленского похож тут)", "Ждём продолжения любимого Гусара!", "Это лучший сериал,спасибо вам Гарик)", - писали под постом Гарика.

Напомним, что Яна Кошкина покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина в день развода Харламова с Асмус попала в больницу: "Боль и страдания".

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".





