Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, любить епатувати публіку. Дівчина вирішила "добити" фанатів мегавідвертими фото

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала великим планам декольте.

Пекуча брюнетка позувала в чорному обтягуючому вбранні, виріз якого не помітить хіба що сліпий. Спокуслива MARUV покрутила стиглими "диньками" під різними кутами.

Для ще більшого залучення уваги співачка робила театральні жести: то стягувала з шиї блискучу прикрасу у вигляді символів "долара", то ставила руки так, ніби приготувалася молитися, або складала долоні й пальці у вигляді пістолета.

"Яка фотка подобається найбільше 1,2,3,4,5 або 6?", - Анна змусила публіку вибирати.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене: варто відзначити, байдужих не було.

"Всі шикарні, але 1 🔥"

"складно вибрати 🤤"

"І тут у всіх настав $ексі-інсульт⚡ ⚡ "

"1 вбиває повністю, а так всі 😏 💣 "

"Божественно❤️"

"Анюта та у тебе всі фотки красиві, ти ж наша красуня😍сонечко наше ясне❤ ️ ❤️❤️"

"Наталя Орейро, чи ти це?"

"Така красуня, божеее😍"

"Всі фото🔥спекотна і фатальна краса!"

"Справжня наркобаронесса😍🔥❤️"

Раніше ми повідомляли, MARUV здивувала шанувальників кадрами з нового кліпу - на пісню "Sad Song". Компанію гарячій брюнетці в сексапільному корсеті склала чарівна блондинка. Дівчата показали момент "для дорослих": Анна зухвало "осідлала" подружку.

Нагадаємо, що MARUV позбулася латексу і вульгарності і вразила видом в колі сім'ї: "Боже, які ви...»

Як повідомляла Politeka, MARUV без сорому відчинила халат і звела з розуму чином нічної жриці: "Вчіться, дівчатка, як треба..."