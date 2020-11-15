Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, любить епатувати публіку. Дівчина вирішила "добити" фанатів мегавідвертими фото
Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала великим планам декольте.
Пекуча брюнетка позувала в чорному обтягуючому вбранні, виріз якого не помітить хіба що сліпий. Спокуслива MARUV покрутила стиглими "диньками" під різними кутами.
Для ще більшого залучення уваги співачка робила театральні жести: то стягувала з шиї блискучу прикрасу у вигляді символів "долара", то ставила руки так, ніби приготувалася молитися, або складала долоні й пальці у вигляді пістолета.
"Яка фотка подобається найбільше 1,2,3,4,5 або 6?", - Анна змусила публіку вибирати.
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Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене: варто відзначити, байдужих не було.
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Раніше ми повідомляли, MARUV здивувала шанувальників кадрами з нового кліпу - на пісню "Sad Song". Компанію гарячій брюнетці в сексапільному корсеті склала чарівна блондинка. Дівчата показали момент "для дорослих": Анна зухвало "осідлала" подружку.
Нагадаємо, що MARUV позбулася латексу і вульгарності і вразила видом в колі сім'ї: "Боже, які ви...»
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