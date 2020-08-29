Популярная украинская исполнительница MARUV восхитила красотой во время прогулки с семьей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Семейный портрет», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке MARUV позирует в кругу семьи, избавившись от любого латекса и какой-либо вульгарности. На руках они держат своих домашних питомцев.

«Какие вы красивые», «миленько», «Аня, у тебя улыбка мамы😍», «какие вы милые», «Боже, какие вы милые, я плачу», «Нет никого дороже семьи», «хорошенькие», красивые какие, супер вообще», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV взбудоражила фигурой в необычном наряде, показав лишнее.

Не так давно Анна показала, как приводит тело в форму после карантина, а также занимается с коллегами в усиленном режиме, готовясь к концертам. И, похоже, у молодой певицы получилось задуманное - на новых фото, представленных в социальной сети Инстаграм Анна Корсун выглядит заметно похудевшей.

Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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