Американська актриса Шерон Стоун захопила розкішним образом

Як передає Politeka.net, черговий кадр знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шерон Стоун стала символом цілої епохи, еталоном краси для жінок і мрією багатьох чоловіків.

Її зоряний час настав, коли її запросили в для зйомок у фільмі «Згадати все» на роль прекрасної стерви Лорі Куейд.



Через 30 років після виходу фільму Шерон не перестає дивувати весь світ. Судячи з нового фото і не скажеш, що їй виповнилося вже 62 роки.

На опублікованому кадри актриса постала на обкладинці французького журналу "Elle" одягнувшись лише в стильну блузку і піджак.

Шанувальники захопилися таким чином і сміливістю 62-річної актриси і просто завалили її схвальними коментарями під постом.

Раніше ми повідомляли, Стоун засвітила ніжки в купальнику. На фото вона позувала на дивані, накинувши легку сорочку і "приставала" до чоловіка, який знаходився поруч. При цьому у неї в руках була іграшкова м'яка мавпочка. Зірка засліпила своєю посмішкою.

Нагадаємо, 62-річну Шерон Стоун в перуці і хутрі сплутали з Мадонною, образ вражає

Також Politeka повідомляла, що 62-річна Шерон Стоун взялася за старе, широко розставивши ноги в екстра-міні











