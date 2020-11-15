Американська актриса Шерон Стоун захопила розкішним образом
Як передає Politeka.net, черговий кадр знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Шерон Стоун стала символом цілої епохи, еталоном краси для жінок і мрією багатьох чоловіків.
Її зоряний час настав, коли її запросили в для зйомок у фільмі «Згадати все» на роль прекрасної стерви Лорі Куейд.
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Через 30 років після виходу фільму Шерон не перестає дивувати весь світ. Судячи з нового фото і не скажеш, що їй виповнилося вже 62 роки.
На опублікованому кадри актриса постала на обкладинці французького журналу "Elle" одягнувшись лише в стильну блузку і піджак.
Шанувальники захопилися таким чином і сміливістю 62-річної актриси і просто завалили її схвальними коментарями під постом.
Раніше ми повідомляли, Стоун засвітила ніжки в купальнику. На фото вона позувала на дивані, накинувши легку сорочку і "приставала" до чоловіка, який знаходився поруч. При цьому у неї в руках була іграшкова м'яка мавпочка. Зірка засліпила своєю посмішкою.
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Також Politeka повідомляла, що 62-річна Шерон Стоун взялася за старе, широко розставивши ноги в екстра-міні