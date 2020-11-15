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НБУ завдав сильного удару по долару і євро, курс валют зміниться відразу після вихідних: що чекає гривню

Курс валют в Україні 15 листопада проявить грандіозні зміни, які відбудуться вже в перший робочий день.



Згідно з прогнозом, долар застигне перед грандіозним падінням, це буде відчутно. Купюра з Бенджаміном Франкліном на міжбанківських торгах у понеділок втратить 8,05 гривні.

Євро дістанеться не менше. Гривні вдасться відібрати у нього 5,42 пункту.

Курс валют в Україні 15 листопада, згідно з твердженнями НБУ, буде виглядати наступним чином:

100 доларів-2819,63 гривні;

100 євро - 3326,6 гривні.

Біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль..."

Міністр українського уряду розповів, що, незважаючи на обережність, його здоров'я підкосив коронавірус.

"Друзі, незважаючи на обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працювати дистанційно, щоденні брифінги проводити звідси ж. Закликаю всіх: не відвідувати місця скупчення людей і дотримуватися карантинних вимог. Будь ласка, бережіть себе і своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост також супроводжувався роликом, який Степанов записав прямо з дому.

Підвищення податку до 36 тисяч: що українцям уготували в Раді, "з 1 січня..."

Так, парламентарії від "Слуги народу" пропонують збільшити податок на автомобіль до шести мінімальних зарплат (з 25 до 36 тисяч гривень).

За інформацією журналістів, нововведення вже можуть офіційно вступити в силу з 1 січня 2021 року.

На сьогоднішній день українці платять податок за транспортний засіб вартістю від 375 мінімалок (2,25 млн) і віком не більше 5 років. Новий документ передбачає, що українці будуть платити податки на автомобіль ціною в 200 мінімалок (з 1 січня 1,2 млн грн) і у віці до 8 років.

Автори законопроекту впевнені, що збільшення податків на автомобіль допоможе частково компенсувати скасування акцизу на розмитнення машин, яку не схвалює Міністерство фінансів.

Українцям компенсують гроші на карантині, в Кабміні пояснили, як отримати виплати: "від середньої зарплати..."

Вже понад 40 тисяч працівників, серед яких 8200 медиків, які потрапили на самоізоляцію через вірус, отримали майже 50 мільйонів гривень виплат.

Що стосується розміру виплат, то він становить рівно половину від середньої зарплати застрахованої особи, незалежно від страхового стажу працівника. Для медпрацівників виплата дорівнює їх середній зарплаті.

Щоб отримати ці гроші, працівник спочатку повинен в телефонному режимі зв'язатися з сімейним лікарем, який відкриє лікарняний лист. Потім цей лікарняний необхідно передати роботодавцю із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11".

Потім вже роботодавець на підставі цього лікарняного оформляє заяву-розрахунок із зазначенням причини непрацездатності-11, тобто Ізоляція від вірусу, і передає її до Фонду для проведення фінансування.

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