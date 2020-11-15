Російський співак і комік Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, поділився пікантним кадром

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.



"Нехай моя посмішка на цьому ранковому недільному Селфі зарядить вас позитивною енергією на цілий день!",- повідомив артист у підписі до посту.

На опублікованому фото Пирожков посміхався, показавши два пальці.

Все б нічого, але ось задній фон його підвів - як виявилося, він був повністю без одягу.





Шанувальники співака прийшли в захват від опублікованого ним знімка.

"Відмінний ракурс", "Не відразу я звернула увагу на задній фон", " зарядив, не те що посмішкою!", "Вид в дзеркалі заворожує", "Вид з дзеркала особливо хороший)", "Срамота", " Тарзан ще один!", "Не тільки посмішка прекрасна на цьому фото"," посмішка з усіх ракурсів"," жах, як не соромно тьху", - писали під постом артиста.