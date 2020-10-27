Российский шоумен Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, примерил фантастический образ из фильма

Как пишет Politeka.net, он разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" изображение, на котором прикрепил свое лицо к певице из "Пятого элемента". Получилось, что Александр Ревва посинел и отрастил длинне щупальца на голове.

По мнению исполнителя, именно такие побочные эффекты могут появиться из-за новых вакцин от китайского вируса. Он в шутку поделился своими опасениями в описании к фото:

"Сделал вакцину, чувствую себя норм. И главное, никакой побочки...» А кто ещё придумает смешное название к этой фотке, получит ❤️!!! Понеслась".

Пользователи социальной сети ответили на призыв Александра Реввы и в комментариях предложили свои варианты описания ситуации:

"Голубая луна всему виной!)))"; "Несмотря на милое личко... ❤️"; "Цвет настроения синий..."; "Бабушка легкого поведения. Эволюция 😂🔥"; "Сделал вакцину! Теперь можно ходить без маски!💛🔥"; "Вам очень идёт синий, даже больше, чем Михаилу Галустяну💙🧞‍♂️🧞‍♀️"; "Ревва предстал в своём истинном обличии"; "Жесть какая 😱😂😂"; "Инопришелец".

Ранее Александр Ревва показал снимок, на котором примерил образ Алладина. Он сфотографировался со своим давним другом Михаилом Галустяном, который загримировался под синего джинна.

Напомним, что усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».

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