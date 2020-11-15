Российский певец и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился пикантным кадром
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке знаменитости.
"Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!", - сообщил артист в подписи к посту.
На опубликованном фото Пирожков улыбался, показав два пальца.
Все бы ничего, но вот задний фон его подвел - как оказалось, он был полностью без одежды.
Поклонники певца пришли в восторг от опубликованного им снимка.
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"Отличный ракурс", "Не сразу я обратила внимание на задний фон", "Зарядил, не то что улыбкой!", "Вид в зеркале завораживает", "Вид с зеркала особенно хорош)", "Срамота", "Тарзан ещё один!", " Не только улыбка прекрасна на этом фото", "Улыбка со всех ракурсов", "Ужас, как не стыдно тьфу", - писали под постом артиста.
Напомним, что Артур Пирожков пошел по стопам Галустяна и взбудоражил космическим образом: "Несмотря на милое личко...".
Как сообщала Politeka, полураздетая жена Артура Пирожкова показала, как ему повезло: "Голливуд отдыхает".
Также Politeka писала, что жена Пирожкова распалила фантазию удачным вырезом в полосатом мини: "Вспомнились 90-е".