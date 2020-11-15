Российский певец и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился пикантным кадром

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке знаменитости.



"Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!", - сообщил артист в подписи к посту.

На опубликованном фото Пирожков улыбался, показав два пальца.

Все бы ничего, но вот задний фон его подвел - как оказалось, он был полностью без одежды.





Поклонники певца пришли в восторг от опубликованного им снимка.

"Отличный ракурс", "Не сразу я обратила внимание на задний фон", "Зарядил, не то что улыбкой!", "Вид в зеркале завораживает", "Вид с зеркала особенно хорош)", "Срамота", "Тарзан ещё один!", " Не только улыбка прекрасна на этом фото", "Улыбка со всех ракурсов", "Ужас, как не стыдно тьфу", - писали под постом артиста.