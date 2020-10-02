31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, удивил новой внешностью
Свежее фото австрийский певец опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
Так, 31-летний Томас Нойвирт поделился новым снимком со съемок популярного в Германии шоу "Famemaker".
Перед фанатами триумфатор "Евровидения" предстал в необычном вечернем костюме. Для нового образа Томас Нойвирт также покрасил волосы в белый цвет, сделав, таким образом, акцент на своей черной пышкой бороде.
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Смена образа пришлась по душе его фанатам, которые засыпали Томаса лайками и восторженными комментариями.
"Ты снова выглядишь фантастически ... просто невероятно", "Красотка", "Отличные наряды и прически сегодня! Ваша модерация тоже на высоте!", "Очень красиво", "Я так рада видеть вас в действии в качестве модератора", "Вы действительно хорошо проводите модерацию. Очень красивый и как всегда умный", "Идеально!", - написали они в комментариях под публикацией звезды.
Ранее мы рассказывали, как 31-летний Томас Нойвирт разделся ради эффектной фотосессии.
На фотографии знаменитый исполнитель был обнажен по пояс, так же, как и другой молодой человек, находящийся сзади. Юноша обнял певца обеими руками, а сам Кончита Вурст одной рукой трогает себя за шею, а другой - касается подбородка и губ.
Ради фотосессии Томас со партнером по съемкам решили покрасить волосы в яркие цвета.
Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.
Как сообщала Politeka, победительница "Евровидения" Кончита Вурст оголила грудь ради дерзкого фото: "настоящая звезда".
Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст без одежды произвела фурор: «Уххх, целую твои…»