Топ-модель і одна з найкрасивіших жінок світу Белла Хадід вийшла в світ в компанії моделі Кендалл Дженнер
Як повідомляє Politeka.net, 25-річна Кендалл Дженнер і 24-річна Белла Хадід проводять багато часу разом не тільки на подіумі, але і далеко за його межами. Наприклад, минулого літа зіркові подруги вирішили зробити невелику перерву в низці постійних модних зйомок і дефіле і разом вирушили розвіятися в Майамі.
А зовсім нещодавно стали зірками червоної доріжки. Знімки красунь з'явилися у мережі Instagram.
Белла Хадід приміряла спокусливий образ: прозору сукню, прикрашену стразами. Шифонова блакитна сукня повністю складалася з прозорого шифону, невеликі вставки тканини з переливаючимся бісером лише злегка прикривали тіло. Белла одягла його без нижньої білизни, тим самим зробивши образ ще більш пікантним. Волосся вона зібрала в уже звичний пучок, який є її улюбленою зачіскою для світських виходів.
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Потрібно відзначити, що Белла з її витонченою фігурою і стрункими ногами виглядала в ньому просто розкішно.
Поруч з нею позує одна з її кращих подруг Кендалл Дженнер, знаменитість взяла приклад з Белли і одягла прозору сукню. Але її образ не настільки провокаційний, адже чорна тканина краще приховує форми, ніж ніжно-блакитна тканина в наряді Хадід.
Користувачі мережі залишили для дівчат безліч позитивних компліментів, відзначаючи їх красу і чарівність.
"як мило", "королеви червоної доріжки", " вони досконаліни", "хто-небудь ще, хто помітив, що Кортні виглядає такою молодою", "ти і Белла кращі".
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