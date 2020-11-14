Киатйский вірус поки не збирається зменшувати оберти, тому питання виплат для українців, які опинилися на самоізоляції, залишається актуальним як і раніше

Вже понад 40 тисяч працівників, серед яких 8200 медиків, котрі потрапили на самоізоляцію через вірус, отримали майже 50 мільйонів гривень виплат, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Кабміну України.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, через Фонд соціального страхування уряд забезпечує соцзахист застрахованих осіб, допомагаючи запобігати виникненню і поширенню небезпечного віруса.

"Зокрема, фінансує допомогу з тимчасової непрацездатності у разі захворювання громадян на вірус, а також надає допомогу під час перебування на самоізоляції під наглядом", – пояснила вона.

Що стосується розміру виплат, то він становить рівно половину від середньої зарплати застрахованої особи, незалежно від страхового стажу працівника. Для медпрацівників виплата дорівнює їх середній зарплаті.

В уряді повідомили, що повинен зробити працівник, який контактував із зараженими, в першу чергу.

Так, йому необхідно звернутися до роботодавця з проханням піти на два тижні на дистанційну роботу. Рішенням Кабміну роботодавцям дозволено переводити своїх співробітників на такий формат праці.

Якщо ж можливості дистанційки немає через характер роботи або позицію роботодавця, то тоді людина зможе скористатися державною програмою підтримки самоізоляції. Фонд може сплатити період перебування працюючих українців на самоізоляції у разі безпосереднього контакту з хворим на китайський вірус.

Щоб отримати ці гроші, працівник спочатку повинен в телефонному режимі зв'язатися з сімейним лікарем, який відкриє лікарняний лист. Потім цей лікарняний необхідно передати роботодавцю із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11".

Потім вже роботодавець на підставі цього лікарняного оформляє заяву-розрахунок із зазначенням причини непрацездатності –11, тобто ізоляція від вірусу, і передає її до Фонду для проведення фінансування.

В уряді уточнили, що Фонд соцстрахування України організував дистанційний прийом заяв-розрахунків від страхувальників, у тому числі електронною поштою, щоб уникнути поширення вірусу.

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