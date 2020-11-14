В субботу 14 ноября стартовал карантин выходного дня и уже появились первые разъяснения, какие магазины могут работать

О них сообщил главный санитарный врач Украины. Об этом информирует пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net

В частности, Ляшко отметил, что супермаркетам и магазинам, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня.

Им также разрешено торговать непродовольственными товарами.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - обратил внимание он.

Ляшко добавил, что все нормы, по которым разрешена работа торговых заведений, четко прописаны в положениях постановления о карантине выходного дня.

Ранее мы писали, что для уменьшения распространения китайского вируса правительство ввело в Украине режим выходного дня, который уже начал действовать (с 00.00 14 ноября)

Карантин ввели на три недели (до 30 ноября). Теперь каждую субботу и воскресенье в стране будет действовать ряд ограничений.

Так, на своем заседании Кабмин запретил деятельность в Украине на период карантина выходного дня заведений питания (кроме работы на вынос), торговых центров, культурных заведений, а также спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Кроме того запрещено поселяться в гостиницах (кроме выполняющих социальные функции).

В обычном режиме продолжат свою работу аптеки, супермаркеты (если не менее 60% их ассортимента – продукты питания, топливо или лекарства), автозаправочные станции и банки.

Напомним, карантин выходного дня: выяснился важный нюанс в работе транспорта, кому придется идти пешком.

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