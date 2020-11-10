Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула своєю знаменитою п'ятою точкою
Як повідомляє Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки з'явилося розкішне фото, на якому співачка постала в яскравому червоному вбранні. Джей Ло розляглася на більярдному столі серед різнокольорових куль.
Красуня була одягнена в неймовірно красиву сукню з глибокими розрізами і червоні ботфорти. Вона лежала на столі, задерши плаття так високо, що її округлі стегна стали надбанням громадськості. Під нарядом, судячи з усього, не було трусиків. На голові у Лопес була спокуслива зачіска з кучерями.
"Леді в червоному", - підписала фото зірка.
За кілька днів пост зібрав масу лайків і коментарів.
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"Вона прекрасна", «Запальничка», «Супер», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес поділилася запальним танцем після оголошення результатів виборів у США. Як відомо, зірка, як і багато американських артистів, підтримувала демократів. Перемогу Джо Байдена вона вирішила відсвяткувати своєрідно.
Лопес опублікувала в Instagram уривок танцю, де із задоволенням потрусила своєю п'ятою точкою. Красуня була одягнена в традиційне боді, яке повністю оголювало ніжки і стегна артистки.
Крім цього, нещодавно Джей Ло поділилася пристрасним знімком в білому корсеті. 51-річна зірка побалувала шанувальників пікантним кадром.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в розкішному чорному бікіні задала спеку молодим красуням:"з позою намудрила".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес в міні-бікіні показала справжню спокусу:"пагорби вдало лягли".
Також Politeka писала, що Джей Ло здивувала витонченою фігурою в спокусливих нарядах.