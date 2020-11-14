Популярная российская ведущая Ольга Бузова показала новые кадры во время выступления на шоу «Ледниковый период» и сообщила печальную весть

Как передает Politeka.net, серию снимком звезда нашумевшего «Дом-2» разместила на своей странице в Инстаграм.

В подписи Бузова призналась, что жюри не оценили их последний номер с партнером Дмитрием Соловьевым и поставили очень низкие оценки. Теперь пара оказалась в номинации на вылет.

«Добрый день, мои хорошие ❤️. Не буду много громких слов писать 😔 ... да и не хочу ...



Также, не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП - мы в номинации 🤷🏻‍♀️😳😒😏. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие ...», - написала телеведущая.

"Но это уже все не важно!!!!! Я так люблю этот номер, мы его настолько сильно пропустили через себя эмоционально, и я так хочу, чтобы Вы сегодня это почувствовали...❤️", - отметила она.

За час снимки артистки посмотрели свыше 80 тысяч раз. В комментариях поклонники не согласились с мнением жюри и стали по-прежнему нахваливать певицу. Некоторые говорили, что к ним предвзято относятся с самого начала.

" Оля главное есть поддержка родных и близки", "Лучшая пара на льду", "Шикарные кадры", "К вам изначально предвзято относились , не обращай внимания вы молодцы !👏", - пишут в сети.

Однако нашли и такие, кто согласился с выводами жюри.

" Да ты не для льда!!!!! Да и не для сцены тоже...!!!", - пишут в сети

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.