Популярная российская ведущая Ольга Бузова показала новые кадры во время выступления на шоу «Ледниковый период» и сообщила печальную весть
Как передает Politeka.net, серию снимком звезда нашумевшего «Дом-2» разместила на своей странице в Инстаграм.
В подписи Бузова призналась, что жюри не оценили их последний номер с партнером Дмитрием Соловьевым и поставили очень низкие оценки. Теперь пара оказалась в номинации на вылет.
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«Добрый день, мои хорошие ❤️. Не буду много громких слов писать 😔 ... да и не хочу ...
Также, не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП - мы в номинации 🤷🏻♀️😳😒😏. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие ...», - написала телеведущая.
"Но это уже все не важно!!!!! Я так люблю этот номер, мы его настолько сильно пропустили через себя эмоционально, и я так хочу, чтобы Вы сегодня это почувствовали...❤️", - отметила она.
За час снимки артистки посмотрели свыше 80 тысяч раз. В комментариях поклонники не согласились с мнением жюри и стали по-прежнему нахваливать певицу. Некоторые говорили, что к ним предвзято относятся с самого начала.
" Оля главное есть поддержка родных и близки", "Лучшая пара на льду", "Шикарные кадры", "К вам изначально предвзято относились , не обращай внимания вы молодцы !👏", - пишут в сети.
Однако нашли и такие, кто согласился с выводами жюри.
" Да ты не для льда!!!!! Да и не для сцены тоже...!!!", - пишут в сети
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.