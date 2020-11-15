Зірка виявилася не тільки дуже красивою

Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою «нареченою» Гаріка Харламова, похвалилася чудовою розтяжкою

Шоумену Харламову стали приписувати роман з блогеркою, після того, як обидва разом з'явилися на одній з вечірок, повідомляє Politeka.net. Артист заперечує стосунки з Кошкіною, але народна слава обох все ніяк не відпускає.

До того ж модель така приваблива, що жоден чоловік не відмовився б від відносин з нею.

Нещодавно Кошкіна розбавила свій Instagram фото в спортзалі. Красуня похвалилася відмінною розтяжкою.

Модель в чорній маєчці і обтягуючих лосинах розтягнулася на килимку в шпагаті. Її тіло було натягнуто як струна, що викликало захоплення.

Блогерка зібрала хвилясте волосся в хвіст, щоб те не заважало жарким тренуванням.

Дане фото було оприлюднено в сторіз, коли зірка вирішила відповісти на питання підписників. Один з останніх попросив зірку показати шпагат, якому могла б позаздрити балерина Анастасія Волочкова.

Нагадаємо, Яна Кошкіна повідомила, що вже два роки знімається в телевізійному шоу "одного разу в Росії", підкріпивши відповідь знімком.

У кадрі красуня постала в міні-комбінезоні з декольте. Наряд був коротким і оголив її стрункі ніжки. На останніх засвітилися чорні підтяжки, які впивалися в шкіру. Крім того, з декольте ледь не вистрибував бюст.

Раніше повідомлялося, що Яна Кошкіна спокушала великим розміром бюста, який стирчав з вирізу. Красуня підкреслила тонку талію пояском. Модель всіляко згиналася, показуючи свої об'єми.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".

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