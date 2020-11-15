Звезда оказалась не только очень красивой

Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, похвасталась великолепной растяжкой

Шоумену Харламову стали приписывать роман с блогершой, после того, как оба вместе появились на одной из вечеринок, сообщает Politeka.net. Артист отрицает отношения с Кошкиной, но народная слава обоих все никак не отпускает.

К тому же модель такая привлекательная, что ни один мужчина не отказался бы от отношений с ней.

Недавно Кошкина разбавила свой Инстаграм фото в спортзале. Красотка похвасталась отличной растяжкой.

Модель в черной маечке и обтягивающих лосинах растянулась на коврике в шпагате. Ее тело было натянуто как струна, что вызывало восхищение.

Блогерша собрала волнистые волосы в хвост, чтобы те не мешали жарким тренировкам.

Данное фото было обнародовано в сториз, когда звезда решила ответить на вопросы подписчиков. Один из последних попросил звезду показать шпагат, которому могла бы позавидовать балерина Анастасия Волочкова.

Напомним, Яна Кошкина сообщила, что уже два года снимается в телевизионном шоу "Однажды в России", подкрепив ответ снимком.

В кадре красотка предстала в мини-комбинезоне с декольте. Наряд был коротким и оголил ее стройные ножки. На последних засветились черные подтяжки, которые впивались в кожу. Кроме того, с декольте едва ли не выпрыгивал бюст.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина искушала большим размером бюста, который торчал из выреза. Красотка подчеркнула тонкую талию пояском. Модель всячески изгибалась, показывая свои объемы.

Напомним, что Яна Кошкина покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина в день развода Харламова с Асмус попала в больницу: "Боль и страдания".

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".