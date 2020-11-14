На этой неделе проект "Холостячка" неожиданно покинули два участника

На этой неделе Ксения Мишина узнала всю правду о мужчинах, и некоторые факты повергли ее в шок. Героиня разочаровалась в одном из своих фаворитов и отправила его домой прямо со свидания. Еще один участник покинул шоу после церемонии.

Первого мужчину Назара Рыбака из Тернополя она выгнала во время совместного свидания Ксении с ним и другими мужчинами. На нем актриса хотела показать частичку своей работы, где ей часто приходится общаться с журналистами.

Там открылась неожиданная правда о Назаре. С первой вечеринки он рассказывал Ксении, что является примерным отцом и что он не бросил своего ребенка, даже несмотря на то, что расстался с его матерью. Но оказалось, что это тотальное вранье.

По словам его бывшей возлюбленной Людмилы, мужчина вовсе не заботился об их сыне Платоне и даже написал заявление об отказе от родительских прав. Мужчина попытался оправдаться, но ему это не помогло и Ксения с ним попрощалась. Мишина не смогла мириться с враньем Назара, ведь была в такой же ситуации, когда мужчина бросил ее и их сына. Во время интервью, девушка не могла сдержать слез.

Вторым мужчиной, который покинул проект, стал Илья Рыбальченко из Киева. Мужчина сделал признание, что ведет активную сексуальную жизнь и буквально не может без этого жить.

Он добавил, что не знает, сможет ли справиться с этим сам, если актриса будет на гастролях. Ксению огорчили эти слова, она сказала, что не уверена сможет ли он быть верен ей, а для нее это является одним из важных факторов в отношениях.

"Я вообще не допускаю мысли об измене. В моей жизни такого не будет. Извини, но у меня для тебя розы нет", - заявила Мишина, прощаясь с ним.

Пользователи сети обрадовались уходу двух мужчин, оставив множество комментариев в поддержку Ксении:

"Ура!!! Наконец его выгнали!", "Как оказалось моральный урод, а не мужчина", "Уррааааааа )) не ужели Ксения открыла свои глаза😔", "Все тайное становиться ясным", "Полное разочарование в человеке", "Лгуна и сплетника к черту🤬".

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