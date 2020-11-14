Відома російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила фанатів сміливим образом

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, дівчина вирішила позайматися на свіжому повітрі фізичними вправами. Для цього вона осідлала тренажер на березі моря і показала, як упорядковує свою фігуру.

Варто відзначити, що судячи з геотегу, зараз Бледанс знаходиться в окупованому Криму. Видно гори, небо в хмарах, також чітко чути шум морського прибою.

На знаменитості - обтягуючі спортивні лосини, кросівки і футболка з коротким рукавом, що вигідно підкреслює високі груди актриси.

"Іноді під постами я бачу коментарі, мовляв як не соромно показувати красиве життя, коли деяким людям їсти нічого. Ну, по - перше, коли мені їсти було нічого( а бували і такі моменти в моєму житті) але, вони були не довгими - не було акторської роботи-я торгувала на ринку і навіть вантажником працювала. А на старті життя ми всі були в одних умовах . 👶 🏻 Я з простої сім'ї, із золотою ложкою в роті не народилася. Вчилася, працювала, іноді тернистим шляхом йшла до своєї мрії і опинилася там, де я зараз. І я з радістю можу дозволити радувати себе і відновлювати здоров'я в прекрасних місцях."–- підписала ролик Евеліна.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Евеліна Бледанс (@bledans)

Фанати в коментарях похвалили Бледанс за здоровий спосіб життя, який вона веде і відзначили, що зірка помітно покращала.

"Цікаво а ви то тут при чому? Коли іншим їсти нічого? Може коли то і вам їсти нічого було інших це хвилювало? А в Африці комусь не вистачає води ліків їжі і що тепер? Кинути все роздати нажите і разом з іншими по світу піти?🤦 Правильні слова❤️ Евеліна, як же ви прикрашаєте це місце!!! Мої захоплення і величезна радість за Вас!!! 🙏 🙏 ❤ ️ Ви розумничка!!!!!😍 😍 😍 Правильно сказано тільки заздрісні люди можуть таке писати 🌹 розумниця, талановита, красива ❤ ❤ ️хорошего гарного відпочинку Евеліна молод молодець. Все правильно .🌸 Ви Така молодчина👍 👍 👏 👏 👏так тримати👌 👏 👏 👏 👏 👏добре скаче... 👌 Це точно👍 👍 👍 кожен сам вибирає свій шлях...Евеліна та не звертайте увагу на людей які пишуть (як не соромно показувати зорошу життя) ви розумничка і красуня... дай бог всім так виглядати як ви.... а заздрісники є завжди і скрізь... я навчилася таких людей не помічати... так простіше ... а завжди обожнюю дивитися де краще це матівірует на те щоб просто посміхатися і бути щасливим можна всім і завжди🔥 🔥 🔥", - написали люди.

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Зокрема артистка позувала в рожевій піжамі, яка відчинилася від вітру і стало помітно білизна красуні. Однак Бледанс це абсолютно не бентежило, вона навіть не спробувала поправити сорочку.

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