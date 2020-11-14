У мережі показали Аллу Пугачову в компанії своїх зіркових колег Ігоря Ніколаєва і Лоліти Мілявської
14 листопада, екстравагантна російська співачка з українським корінням Лоліта Мілявська відзначає свій день народження. Їй виповнюється 57-років, передає Politeka.net
Серед артистів, що вшановують іменинницю, відзначився російський композитор, А також екс-коханий Наташі Корольової Ігор Ніколаєв. Він зворушливо привітав Лоліту, а також розмістив кілька фотографій, на яких помічена Алла Пугачова.
На першому фото розпатлана Примадонна відображена в рокерському одязі. Артисти виходять під оплески глядачів на сцену.
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На другому знімку задоволена Пугачова в короткій сукні позує на сцені шоу «Х-фактор», також в оточенні своїх колег Лоліти і Ігоря Ніколаєва.
"Дорога Лолочка, з днем народження! Люблю всі наші зустрічі на гастрольних маршрутах і на знімальних майданчиках, задушевні відверті розмови, сміх крізь сльози і сльози крізь сміх!😂 😍 🙌Щастя тобі творчого і людського!🥂», - написав Ніколаєв.
У коментарях фоловери приєдналися до привітань і також стали бажати всього найкращого.
"З днем народження", " вітаю Лоліту!🎂 🥳 ", "Щастя їй" - пишуть вони.
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