В сети показали Аллу Пугачеву в компании своих звездных коллег Игоря Николаева и Лолиты Милявской
14 ноября, экстравагантная российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская отмечает свой день рождения. Ей исполняется 57-лет, передает Politeka.net
Среди чествующих именинницу артистов отметился российский композитор, а также экс- возлюбленный Наташи Королевой Игорь Николаев. Он трогательно поздравил Лолиту, а также разместил несколько фотографий, на которых замечена Алла Пугачева.
На первом фото растрёпанная Примадонна запечатлена в рокерских одеждах. Артисты выходят под аплодисменты зрителей на сцену.
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На втором снимке довольная Пугачева в коротком платье позирует на сцене шоу «Х-фактор», также в окружении своих коллег Лолиты и Игоря Николаева.
«Дорогая Лолочка, с днём рождения! Люблю все наши встречи на гастрольных маршрутах и на съёмочных площадках, задушевные откровенные разговоры, смех сквозь слёзы и слёзы сквозь смех!😂😍🙌Счастья тебе творческого и человеческого!🥂», - написал Николаев.
В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям и также стали желать всего самого лучшего именнинице.
"С днем рождения", "Поздравляю Лолиту!🎂🥳", "Счастья ей"- пишут они.
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