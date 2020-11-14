Готується дуже просто

Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася черговим "смачним" рецептом

Як інформує Politeka.net, покрокову інструкцію приготування рисової галети з шоколадом відомий кулінар представила на своїй сторінці в соцмережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Доброго ранку, друзі! Як щодо корисного десерту? 😉Рисова галета з шоколадом не містить цукру і глютену, а готується дуже просто🍪 Похрустимо?😉", – написала Глинська.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

150 г повітряного рису (гречки або кіноа)

100 г чорного шоколаду (або молочного, білого)

50 г горіхів (обсмажений фундук, мигдаль, волоський горіх, курага, інжир або горіхова паста).

"А ви готували щось з повітряного рису? ☺️", – запитала у своїх шанувальників Глинська.

Фанати в коментарях подякували кулінара за новий рецепт.

"Ух ти 👍 🏻 здрастуйте, підкажіть, де ви замовляєте повітряний рис і гречку? Спасибі Ліза, підкажіть будь ласка, де можна купити повітряний рис?",- написали вони.

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