Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась очередным "вкусным" рецептом
Как информирует Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления рисовой галеты с шоколадом известный кулинар представила на своей странице в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Доброе утро, друзья! Как насчет полезного десерта? 😉Рисовая галета с шоколадом не содержит сахара и глютена, а готовится очень просто🍪 Похрустим?😉", – написала Глинская.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
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150 г воздушного риса (гречки или киноа)
100 г черного шоколада (или молочного, белого)
50 г орехов (обжаренный фундук, миндаль, грецкий орех, курага, инжир или ореховая паста).
"А вы готовили что-то из воздушного риса? ☺️", – спросила у своих поклонников Глинская.
Фанаты в комментариях поблагодарили кулинара за новый рецепт.
"Ух ты 👍🏻 Здравствуйте, подскажите, где вы заказываете воздушный рис и гречку? Спасибо Лиза, подскажите пожалуйста, где можно купить воздушный рис?", – написали они.
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