Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась очередным "вкусным" рецептом

Как информирует Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления рисовой галеты с шоколадом известный кулинар представила на своей странице в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро, друзья! Как насчет полезного десерта? 😉Рисовая галета с шоколадом не содержит сахара и глютена, а готовится очень просто🍪 Похрустим?😉", – написала Глинская.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

150 г воздушного риса (гречки или киноа)

100 г черного шоколада (или молочного, белого)

50 г орехов (обжаренный фундук, миндаль, грецкий орех, курага, инжир или ореховая паста).

"А вы готовили что-то из воздушного риса? ☺️", – спросила у своих поклонников Глинская.

Фанаты в комментариях поблагодарили кулинара за новый рецепт.

"Ух ты 👍🏻 Здравствуйте, подскажите, где вы заказываете воздушный рис и гречку? Спасибо Лиза, подскажите пожалуйста, где можно купить воздушный рис?", – написали они.

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