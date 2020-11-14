В Україні у зв'язку з карантинними обмеженнями багато хто замислюється про те, щоб поміняти роботу в офісі на надомну

Як інформує Politeka, посилаючись на Оглядач, в середньому на дому можна заробити від 10 до 25 тисяч гривень, все залежить від спеціальності та її затребуваності на ринку праці.

Так, згідно даннм сервісу з працевлаштування Jooble, найпопулярнішими надомними вакансіями в Україні є наступні:

Логістам обіцяють зарплату в 9000 грн;

Диспетчер на дому і контент-менеджер можуть розраховувати на 10000 гривень на місяць.

SMM-фахівцям обіцяють 12 тисяч гривень.

Операторам call-центру та менеджерам з туризму заплатять 15 тисяч грн.

Викладачі англійської мови та картографи зароблять за місяць 17000 гривень.

Найбільше можуть заробити IT Sales manager - ці фахівці отримуватимуть на дистанційній роботі 25 тисяч грн.

Раніше ми повідомляли, що держава стимулює українців йти на самоізоляцію в разі, якщо у когось в сім'ї підтвердиться китайський вірус.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час останнього засідання Кабміну.

У разі, якщо в українців в сім'ї у когось підтвердиться китайський вірус, і вони підуть на самоізоляцію, держава, в такому випадку, компенсує всі 100% лікарняних.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт

Раніше Politeka писала, що карантин максимально посилять, з'явилася важлива Заява Степанова: "буде загальна зона..."

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