В Украине в связи с карантинными ограничениями многие задумываются о том, чтобы поменять работу в офисе на надомную

Как информирует Politeka, ссылаясь на Обозреватель, в среднем на дому можно заработать от 10 до 25 тысяч гривен, все зависит от специальности и ее востребованности на рынке труда.

Так, согласно даннм сервиса по трудоустройству Jooble, самыми популярными надомными вакансиями в Украине являются следующие:

Логистам обещают зарплату в 9000 грн;

Диспетчер на дому и контент-менеджер могут рассчитывать на 10000 гривен в месяц.

SMM-специалистам обещают 12 тысяч гривен.

Операторам call-центра и менеджерам по туризму заплатят 15 тысяч грн.

Преподаватели английского языка и картографы заработают за месяц 17000 гривен.

Больше всего могут заработать IT Sales manager – эти специалисты будут получать на дистанционной работе 25 тысяч грн.

Ранее мы сообщали, что государство стимулирует украинцев уходить на самоизоляцию в случае, если у кого-то в семье подтвердится китайский вирус

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время последнего заседания Кабмина.

В случае, если у украинцев в семье у кого-то подтвердится китайский вирус, и они уйдут на самоизоляцию, государство, в таком случае, компенсирует все 100% больничных.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

Ранее Politeka писала, что карантин максимально ужесточат, появилось важное заявление Степанова: "Будет общая зона..."

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