Зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году

Об этом поведала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Апостроф.

Как объяснила метеоролог, на погоду в Европе будут оказывать влияния, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.

«Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – говорит Вера Балабух.

Но ждать, что грядущая зима, будет теплее предыдущей не стоит.

Климатолог предположила, что на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы.

«Но определенное количество дней будет попадать в климатическую норму, и вероятность, что будет похолодание, конечно есть", – резюмировала она.

Ранее мы рассказывали, что погода в ноябре будет аномально теплой.

В Укргидрометеоцентре заявляли, что в ноябре в Украине будет теплая погода с небольшим количеством осадков. Дождей, по словам специалистов, будет гораздо меньше нормы.

Температура воздуха удержится на уровне 1-8° тепла. Также отмечается, что это превысит многолетние значения на один–полтора градуса.

Напомним, что одесситов предупредили о новом похолодании на выходных: "столбики термометров упадут..."

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".