Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова любить епатувати публіку

Після фіналу популярного шоу дівчина всіляко намагається привернути до себе увагу і показує найскандальніші знімки, пише Politeka.

Ось і зараз в сторіс Instagram знаменитості з'явилося нове фото, на якому дівчина знаходиться на кухні, одна наряд на ній досить дивний.

Для cелфі Ульянова вибрала чорну куртку на блискавці і чорні чоботи. Але особливої уваги заслуговують штани зірки: якщо права штанина в них звичайна, то ліва виглядає так, ніби її розрізали від верхньої частини стегна мало не до ступні.

Фанати отримали можливість насолодитися стрункою і довгою ногою Даші.

"Фото / відео де я співаєш"? - підписаний кадр. Судячи з того, що фото зроблено на кухні, можна припустити, що Ульянова або тільки що поїла, або збирається сісти за трапезу.

Так як знімок був розміщений в сторіс, фанати не змогли прокоментувати його, але є всі підстави вважати, що їм свіжий образ дівчини дуже сподобався. Напевно багато, побачивши Дашу, вигукнули: "Це космос!"

Раніше ми повідомляли, що Даша Ульянова вразила зізнанням, вбравшись в шкіряні міні-шорти.

"Друзі, мій перший раз ☺️😈 Я на футболі! Прийшли підтримати Динамо в матчі з Ювентус. Не думала, що це так хвилююче. Грають вони, а переживаю я 🤗 щиро вірю в нашу команду. І те відчуття, коли рада і засмучена одночасно, що Крістіану Роналду не грає", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Ульянова позує в шкіряних міні-шортах, ефектно застигнувши на камеру.

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