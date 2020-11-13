Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила шанувальників незвичною зачіскою з рудим волоссям

Фото актриси, яка полюбилася багатьом завдяки ролі Валюхи в серіалі «Свати», з'явилося на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку актриса позує у вільній чорній сукні в білий горошок. Її образ доповнює намисто і чорно-білий браслет.

При цьому увагу до себе привертає незвична зачіска актриси. У "Сватах" її героїня більшу частину часу була показана з більш темним і довгим волоссям. Однак на фото Кравченко можна побачити з зовсім короткою стрижкою і світло-рудим кольором волосся.

Шанувальники активно обговорюють такий образ актриси в коментарях до знімка. Судячи з усього, ця зачіска більшості припала до душі.

"Всіх з днем доброти", "рудою теж добре, навіть молодше, ваше укусно і все просто, так зараз вдома говоримо для приколу", "гарного настрою Вам", "як же я вас люблю, ціную і поважаю!", "Відмінна зачіска і колір волосся", "Розумниця, талант! Красуня! Хороша людина, чудова, улюблена актриса", "красуня талантище", "новий образ. Красиво!", "Танечка, ви просто одна чарівність, та до того ж моя землячка!", "Голубушка ви наша Валюша.", "Кралечка, і дуже гарна сукня", - пишуть люди в коментарях до знімка.

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