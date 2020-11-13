Філіп Кіркоров показав справжній пафос, з'явившися на престижній премії в стильному образі

Знаменитий російський співак відвідав церемонію "GQ Людина року", і поділився відео з добіркою кадрів звідти в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як король російської поп-сцени під'їжджає до місця проведення заходу в розкішній машині.

"Ну що ж, ми приїхали на головний світський захід року", - вимовляє Кіркоров.

Варто відзначити, що для цього виходу в світ Кіркоров вирішив відмовитися від свого звичного надто епатажного стилю з яскравими фарбами і блиском, проте йому все одно вдалося виглядати досить вражаюче в його традиційному костюмі з краваткою-метеликом.

Глядачі бачать добірку кадрів, на яких співак спочатку поправляє метелика перед дзеркалом в гримерці, потім починає бігати на біговій доріжці, а вже після цього позує на червоному килимі з іншими зірками.

"Вітаю всіх переможців Премії. І радий, що головні люди 2020 року-лікарі! Справжні герої. Низький уклін за працю!",- написав Кіркоров у підписі до відео.

Його шанувальники активно коментують кадри. Варто відзначити, що не всі оцінили ідею такої церемонії в період пандемії.

"Як же мені подобається ваша злегка недбала, трохи хуліганська елегантність", "дуже красивий і стильний", "один одного нагороджуєте!!! Не набридло?", "Соромно на це дивитися. Бенкет під час чуми", "Ага, лікарі. Ех ви...Лукавість. Ви гуляєте так...а їм потім через таких як ви-працювати днями і ночами....тупість така", - пишуть люди.

Нагадаємо, роздратований Галкін публічно зірвався на Філіпі Кіркорові, накипіло.

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