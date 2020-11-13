Филипп Киркоров показал настоящий пафос, появившись на престижной премии в стильном образе

Знаменитый российский певец посетил церемонию «GQ Человек года», и поделился видео с подборкой кадров оттуда в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как король российской поп-сцены подъезжает к месту проведения мероприятия в роскошной машине.

«Ну что ж, мы приехали на главное светское мероприятие года», - произносит Киркоров.

Стоит отметить, что для этого выхода в свет Киркоров решил отказаться от своего привычного чересчур эпатажного стиля с яркими красками и блеском, однако ему все равно удалось выглядеть весьма впечатляюще в его традиционном костюме с галстуком-бабочкой.

Зрители видят подборку кадров, на которых певец сначала поправляет бабочку перед зеркалом в гримерке, затем начинает бегать на беговой дорожке, а уже после этого позирует на красном ковре с другими звездами.

«Поздравляю всех победителей премии. И рад, что главные люди 2020 года - врачи! Настоящие герои. Низкий поклон за труд!», - написал Киркоров в подписи к видео.

Его поклонники активно комментируют кадры. Стоит отметить, что не все оценили идею такой церемонии в период пандемии.

«Ка-ак же мне нравится ваша слегка небрежная, чуть хулиганская элегантность», «Очень красивый и стильный», «Друг друга награждаете!!! Не надоело?», «Стыдно на это смотреть. Пир во время чумы», «Ага, врачи. Эх вы...Двуличность. ВЫ гуляете так...а им потом из-за таких как вы -работать днями и ночами....тупость такая», - пишут люди.

Напомним, раздраженный Галкин публично сорвался на Филиппе Киркорове, накипело.

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