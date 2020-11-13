Молода дружина 54-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що через карантин вони з чоловіком втратили роботу
На цьому тижні уряд прийняв рішення про введення по всій країні карантину вихідного дня. Як з'ясувалося, через нові обмеження Павлик і його дружина, яка за сумісництвом працює його концертним менеджером, позбулися роботи. Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram, пише Politeka.net.
"Ми втратили роботу через карантин вихідного дня. Просто втратили гроші, а могли б на них їсти і закривати свої питання...", - поскаржилася дівчина в Сторіз.
Вона уточнила, що зараз їм з чоловіком потрібні гроші для оплати по оренді і кредитах.
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"А уряд не хоче розповісти, де нам взяти гроші, щоб закрити оренди і кредити в наступному місяці", - поцікавилася Репяхова.
Відзначимо, що відео зі своїм зверненням вона записувала лежачи в ліжку. За словами самої дівчини, вона "трошки розклеїлася".
Раніше Репяхова вирішила розповісти у себе в Instagram, як починався її роман зі співаком.
"Пішла на концерт Мозгового 29 жовтня 2015 року, побачила там Віктора Павлика. Через пару днів взяла квитки в Миколаїв. Знайшла найближчий концерт по країні. 4 листопада ми вже познайомилися. 6-го Віктор подзвонив і запросив мене на концерт вже в Києві. 7-го взяв мене з собою на роботу – довго не думав", – поділилася Катерина.
Нагадаэмо, молода дружина Павлика змарніла і зблідла поруч з квітучим чоловіком: "Рано постарієш...".
Як повідомляла Politeka, нова дружина Павлика в фарбах розповіла, як він зраджував з нею дружині: "довго не думав".
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