Молода дружина 54-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що через карантин вони з чоловіком втратили роботу

На цьому тижні уряд прийняв рішення про введення по всій країні карантину вихідного дня. Як з'ясувалося, через нові обмеження Павлик і його дружина, яка за сумісництвом працює його концертним менеджером, позбулися роботи. Про це Репяхова розповіла у своєму Instagram, пише Politeka.net.

"Ми втратили роботу через карантин вихідного дня. Просто втратили гроші, а могли б на них їсти і закривати свої питання...", - поскаржилася дівчина в Сторіз.

Вона уточнила, що зараз їм з чоловіком потрібні гроші для оплати по оренді і кредитах.

"А уряд не хоче розповісти, де нам взяти гроші, щоб закрити оренди і кредити в наступному місяці", - поцікавилася Репяхова.

Відзначимо, що відео зі своїм зверненням вона записувала лежачи в ліжку. За словами самої дівчини, вона "трошки розклеїлася".

Раніше Репяхова вирішила розповісти у себе в Instagram, як починався її роман зі співаком.

"Пішла на концерт Мозгового 29 жовтня 2015 року, побачила там Віктора Павлика. Через пару днів взяла квитки в Миколаїв. Знайшла найближчий концерт по країні. 4 листопада ми вже познайомилися. 6-го Віктор подзвонив і запросив мене на концерт вже в Києві. 7-го взяв мене з собою на роботу – довго не думав", – поділилася Катерина.

Нагадаэмо, молода дружина Павлика змарніла і зблідла поруч з квітучим чоловіком: "Рано постарієш...".

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