Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя топлес и рассказала о беспомощности

Девушка, которая этой весной вышла замуж за 54-летнего украинского певца, поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Репяхова опубликовала фото, на котором она позирует в одной юбке. Девушка стоит к камере в пол-оборота и прикрывает руками обнаженную грудь. В руке Репяхова держит большой цветок.

«Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии...Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо. Кстати, какие у вас желания и мечты? Давайте поговорим. У меня желание одно: поехать на гастроли на долгоооо-долго», - написала Репяхова.

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Под постом сразу же начали появляться комментарии.

«Какое нежное фото», «Красотка», «Это осень так влияет», «Катя, ты на фото не беспомощная. Ты красивая», «Такая нежная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Репяхова рассказала об отношении к своей неидеальной внешности.

Так, девушка призналась, что любит свою внешность, однако замечает, что она неидеальна.

«Может быть, я не самая красивая по каким-то стандартам, но во мне есть что-то намного важнее, что-то невесомое. По крайне мере, мне всегда так говорила мама. И именно мама убедила меня, что не внешность главное. Главное - любить себя изнутри и иметь харизму, ну и мозги!», - пишет Репяхова.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика ошарашила признанием о внешности: «Я не самая красивая, но…».

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