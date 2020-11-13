Найближчим часом на Україну обрушиться магнітна буря, яка затягнеться на цілий тиждень. При цьому фахівці попередили, що вона буде більш потужною, ніж очікувалося

Як повідомлялося раніше, цього місяця українцям варто готуватися до затяжної магнітної бурі. При цьому фахівці з астрономії Сонця попереджають, що прогноз трохи змінився. Так, в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, що буря буде більш потужною, ніж передбачалося.

Також озвучені нові дати магнітного удару: він розпочнеться 18 листопада і триватиме до 25. При цьому його пік припаде на 20 і 22 числа.

Варто відзначити, що особливу небезпеку магнітні бурі представляють для людей з метеозалежністю, а також літніх і людей з проблемних тиском і серцево-судинними захворюваннями. Однак, вони можуть впливати і на в цілому здорових людей.

Зокрема, в дні такої метеоактивності у людей можуть виникати головні болі, скачки тиску, безпричинна втома і проблеми зі сном.

Експерти підкреслюють, що зберегти своє самопочуття в нормі в дні магнітних бур допоможе здорове харчування, нормальний сон і помірні фізичні навантаження. Лікарі також закликають на час бур відмовитися від алкоголю і зменшити кількість споживаної кави. Також в ці дні не варто перевтомлюватися.

Нагадавши, потужна магнітна буря атакує в листопаді, як уберегти організм: названі небезпечні дні.

Як повідомляла Politeka, магнітні бурі накриють Україну в листопаді, розкриті дати найпотужнішого удару: "триватиме майже тиждень".

Також Politeka писала, що по українцях вдарила найпотужніша магнітна буря за рік: "під вплив коливань потрапили навіть ті...".