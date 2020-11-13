В ближайшее время на Украину обрушится магнитная буря, которая затянется на целую неделю. При этом специалисты предупредили, что она будет более мощной, чем ожидалось

Как сообщалось ранее, в этом месяце украинцам стоит готовиться к затяжной магнитной буре. При этом специалисты по астрономии Солнца предупреждают, что прогноз немного изменился. Так, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, что буря будет более мощной, чем предполагалось.

Также озвучены новые даты магнитного удара: он начнется 18 ноября и продлится до 25. При этом его пик придется на 20 и 22 числа.

Стоит отметить, что особую опасность магнитные бури представляют для людей с метеозависимостью, а также пожилых и людей с проблемных давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, они могут влиять и на в целом здоровых людей.

В частности, в дни такой метеоактивности у людей могут возникать головные боли, скачки давления, беспричинная усталость и проблемы со сном.

Эксперты подчеркивают, что сохранить свое самочувствие в норме в дни магнитных бурь поможет здоровое питание, нормальный сон и умеренные физические нагрузки. Врачи также призывают на время бурь отказаться от алкоголя и уменьшить количество потребляемого кофе. Также в эти дни не стоит переутомляться.

Напомним, мощная магнитная буря атакует в ноябре, как уберечь организм: названы опасные дни.

Как сообщала Politeka, магнитные бури накроют Украину в ноябре, раскрыты даты самого мощного удара: «продлится почти неделю».

Также Politeka писала, что по украинцам ударила самая мощная магнитная буря за год: "Под влияние колебаний попали даже те...".